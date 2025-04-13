Bakan Tunç’tan taziye mesajı

Afyon Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Bakan Tunç, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk'un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi. Cumhuriyet Savcısı Buyruk'un cenazesin ikindi namazına müteakip Çorum Bayat Aşağıemirhalil köyünde defnedilecek.