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Giriş Tarihi: 13.4.2025 12:34 Son Güncelleme: 13.4.2025 12:50

Bakan Tunç’tan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Afyon Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk için taziye mesajı paylaştı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bakan Tunç’tan taziye mesajı

Afyon Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Bakan Tunç, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk'un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi. Cumhuriyet Savcısı Buyruk'un cenazesin ikindi namazına müteakip Çorum Bayat Aşağıemirhalil köyünde defnedilecek.

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Bakan Tunç’tan taziye mesajı
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