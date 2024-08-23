Bakan Tunç’un katılımıyla adliye ek hizmet binasının temeli atıldı

Adalet Sarayı ek hizmet binası temel atma töreni ve bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valilik ziyaretinin ardından temel atma töreni için Şanlıurfa Adliyesi'ne geldi. Şanlıurfa Adliyesi yanında yapılacak olan ek hizmet binası için temel atma töreni katıldı.

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Milletvekilleri Abdulkadir Emin Önen, İbrahim Eyyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Temel atma töreni saygı duruşu istiklal marşı ve protokol konuşmaları ile başladı. Törende konuşma gerçekleştiren Bakan Tunç, ek hizmet binasının 2 yıl içerisinde açılacağını duyurdu. Törende konuşan Bakan Tunç, temeli atılan ek hizmet binasının yaklaşık 700 gün içinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Bakan Tunç, ödenek konusunda Cumhurbaşkanı'nın destekleri ile hiçbir sıkıntı yaşamadan iki yıl içinde ek hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.

ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI NE ZAMAN AÇILACAK?

Törende konuşan Bakan Tunç, temeli atılan ek hizmet binasının yaklaşık 700 gün içinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Bakan Tunç, ödenek konusunda Cumhurbaşkanı'nın destekleri ile hiçbir sıkıntı yaşamadan iki yıl içinde ek hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerini belirtti. Bakan Tunç yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bugün Şanlıurfa'ya sizlerle birlikte yeni bir adalet sarayı kazandırmanın ilk adımını atıyoruz. Temelini attığımız bu adliye sarayımız hem geleneksel mimarimizin özelliklerini taşıyan hem de teknolojinin son imkânlarıyla donatılan bir mekan olacaktır. "Şanlıurfa adliye sarayımızın inşallah açılışında da beraber olmayı temenni ediyorum. 16 Nisan 2024 tarihinde yapım ihalesini yaptığımız, 10 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesini imzaladığımız, 55 bin 377 m2 kapalı alana sahip Şanlıurfa Adliye binamızı inşallah 25 Mayıs 2026 tarihinde (işin süresi 700 gün) tamamlayacağız. Sözleşme bedeli 1 milyar 494 milyon liradır.

Proje kapsamında binada; 132 Hakim- Savcı Odası, İdare ve Vergi Mahkemeleri, İcra Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik birimleri yer alacak. 35 adet duruşma salonu, 216'sı kapalı olmak üzere 329 araçlık otopark, 3 Bodrum+zemin+6 katı olacak. Bittiğinde Şanlıurfamıza yakışır bir adalet binamız olacak, adalet hizmetlerimizin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayacaktır. Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum." Bakan Tunç, konuşmasını bitirdikten sonra, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı duanın ardından temel atma işlemi yapıldı. Törene birçok kurum amiri, Bakan Tunç Ak Parti millettekileri vali hasan Şıldak ile beraber butona basarak, ilk çimentoyu döktüler.