Bakan Uraloğlu Antalya-Alanya yol projesinin müjdesini verdi

Bakan Uraloğlu, yıllık olarak yeni Antalya-Alanya Otoyolu sayesinde de 6,6 milyar lira tasarruf sağlanacağının altını çizdi.

TRANSİT GEÇİŞ SAYESİNDE SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK

Sözleşme imzalanmasını takiben yer teslimi yapılacak ve yıl sonuna kadar yapım çalışmaları başlayacağı müjdesini veren bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya arasındaki Proje içinde 7 kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel 7 bin 30 metrelik 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi bulunacak. Transi geçitler sayesinde yapılacak seyahatlerde süre oldukça kısalacak" ifadelerini kullandı.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU BÖLGE TURİZMİNİ OLUMLU YÖNDE GELİŞTİRECEK

Antalya-Alanya Otoyol Projesi'ne yönelik bilgi veren Bakan Uraloğlu, otoyolun bölge turizmine bağlı olarak özellikle yaz aylarında artan yolculuk taleplerini hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde karşılayacağını belirterek, "Bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek olan otoyol projemizin bölge turizmini olumlu yönde geliştireceğini öngörmekteyiz. Antalya-Alanya Otoyolu ile özellikle trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra, çevre illerden gelen trafiğin şehir içerisine uğramadan transit geçişini sağlayarak seyahat süresini kısaltılmayı amaçlıyoruz." dedi.

TOPLAM 6,6 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK

Proje uzunluğu toplam 122 kilometre olan Antalya-Alanya Otoyolu'nun ana gövdesini 84 kilometre uzunluğunda 6 şeritten oluşacak şekilde, bağlantı yollarını ise 38 kilometre ve 4 şeritli olacak şekilde projelendirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Otoyolumuz hizmete açıldığında yıllık toplam 6,6 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 47 bin ton azaltmış olacağız." diye konuştu.

SERİK KAVŞAĞINDAN BAŞLAYIP ALANYA BATI KAVŞAĞINDA SONLANACAK

Proje güzergahı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Otoyolumuz Serik Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip ederek Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı'nda sonlanacak. Proje içinde 7 kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel 7 bin 30 metrelik 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi bulunacak." ifadelerini kullandı.