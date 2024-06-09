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Giriş Tarihi: 9.6.2024 11:54 Son Güncelleme: 9.6.2024 12:02

Bakan Uraloğlu, Faroz Futbol Turnuvası kupa törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Faroz 1. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın kupa törenine katıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Bakan Uraloğlu, Faroz Futbol Turnuvası kupa törenine katıldı

Yeni Faroz Stadı'ndaki turnuvanın, Olliler ile Kavakmeydan takımları arasındaki final maçı törenine Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafiz Özak, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Faroz Yalı Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkaya ve Faroz Taraftarlar Derneği Başkanı Emrah Urcu ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, Olliler'in 4-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrasında sporcuları tebrik etti. Turnuvanın kupa töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, turnuvaların geleneksel hale getirileceğini belirterek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Bakan Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafiz Özak verdi. Faroz Yalı Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkaya ve Faroz Taraftarlar Derneği Başkanı Emrah Urcu, Bakan Uraloğlu'na plaket ve forma hediye etti. Turnuvada mücadele eden sporcular ve vatandaşlar yöreye özgü kolbastı oynayarak gönüllerince eğlendi.

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Bakan Uraloğlu, Faroz Futbol Turnuvası kupa törenine katıldı
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