Manisa Öğretmenevi'ndeki toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı. Bakan Uraloğlu, kentteki yetkililerle basına kapalı bir toplantı yaptı, ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, kentte ulaştırma ile ilgili devam eden çalışmaları anlattı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 125 kilometresi Manisa'dan geçiyor. Manisa'ya otoyol üzerinde seyahat imkanına kavuşturduk. Sıcak karışımlı bölünmüş yolların çalışmaları yaptık. Tek platformlu yolları ciddi şekilde iyileştirdik. Bugün Manisa'dan İstanbul'a gitmeye çalıştığınız zaman 3 saat gibi vakitte gidebiliyoruz. Eğer bu yolu yapmasaydık belki 10 saatin üzerinde İstanbul'a gitmiş olacaktık. Sabuncubeli Tüneli'ni yapıp hizmete açtık. Manisa-Akhisar-Balıkesir yolunu bölünmüş ve sıcak karışım olarak bitirdik. Manisa-Turgutlu yolunu bölünmüş yol haline getirdik, şimdi sıcak karışım çalışmaları devam ediyor. Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolu, Manisa Çevre Yolu, Selendi yolu, Salihli-Köprübaşı yolu, Bergama-Soma-Akhisar yolu, Soma Çevre Yolu ve Akhisar Çevre Yolu Manisa'da bitirdiğimiz çalışmalar. Karayolları kapsamında 12 tane devam eden çalışma var, onları da yakından takip ediyoruz" dedi.





ANKARA YÜKSEK HIZLI TREN HATTINI 2026 SONUNDA HİZMETE AÇACAĞIZ



Demiryolları ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "349 kilometre bir demiryolu ağımız var. Biz şu an itibariyle demiryollarında yılda yaklaşık 3 milyon 100 bin vatandaşımıza hizmet ediyoruz. En önemli projemiz İzmir-Manisa-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattımızdır. 824 kilometre olan hattın 624 kilometreye düşüreceğiz ve Ankara'ya yaklaşık 3 saat gibi bir sürede gideceğiz. Yaklaşık yüzde 63'ler seviyesinde bir gerçekleşmemiz var. Hedefimiz 2026 yılının sonunda bitirerek hizmete açmaktır. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Haberleşme ve iletişim alanında da yatırımların sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 1420 kilometre olan fiber ağ uzunluğunun 8 bin 101 kilometreye çıktığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Mobil hat abone sayımız an itibariyle 1 milyon 300 bin civarında. Geniş bant abone sayımız 2002'de yoktu, şimdi yaklaşık 1,5 milyon insanımıza abone hizmeti veriyoruz. Manisa dinamik bir şehir. Gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre tespitlerimizi yapıyoruz. Trafiğin sıkıştığı Muradiye'de, Turgutlu'da, Salihli'de gerekli proje çalışmaları başlatıldı, bir kısmı ile ilgili yerinde tespitler yapılacak. Çözümlerini sağlamış olacağız. Önümüzde bir seçim süreci var. Biz cumhur ittifakı olarak Manisa'da güzel bir iş birliğimiz var. 31 Mart'ta da hizmetlerimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

"GEDİZ KAVŞAĞI PROJE ÇALIŞMASI AŞAĞI YUKARI BİTTİ DİYEBİLİRİZ"

Gediz Kavşağı ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Gediz Kavşağı proje çalışması aşağı yukarı bitti diyebiliriz. Projenin detayları çalışılıyor, bitme noktasında. Yatırım programında olan bir işimiz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapar başlarız inşallah" diye konuştu.