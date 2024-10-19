Bakan Uraloğlu’dan Malatya’ya ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kale ilçesinde AK Parti'nin 8. Olağan kongresine katıldı. Kongre öncesinde geçtiğimiz günlerde 5.9'luk depremle sarsılan Kale'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek sorun ve talepleri dinledi.





BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ



Çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i makamında ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da yapılan çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Büyükşehir Belediyesinde ağırladı. Başkan Er, Bakan Uraloğlu'na, Malatya'ya göstermiş olduğu yakın ilgi ve alâkadan dolayı teşekkür edip, 16 Ekim 2024 günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası sahada yapılan taramalar, sahadaki çalışmalar ile hazırlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu da yaptığı açıklamada; "16 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen depremde etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim hepimizi afetlerden korusun" dedi.