Bakan Varank açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek!

TEKNOFEST'in düzenlenmesinin bir diğer amacının da geliştirilen teknolojilerin gösterilmesi olduğunu belirten Varank, TEKNOFEST Azerbaycan'da iki ülkeden firmaların geliştirdiği teknolojilerin sergilendiğini söyledi. Varank, "Burada vatandaşlarımıza şu imkanı vermiş oluyoruz; Bakınız biz Türk'ün gücüyle neler yapabiliyoruz, hangi teknolojileri, ürünleri geliştirebiliyoruz, gelin bunları görün. Ülkenizle gurur duyun." diye konuştu.

"DÜNYA GELSİN, TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖRSÜN" YANITI

İki ülkenin, "bir millet iki devlet" anlayışıyla bu tip faaliyetlerle daha ileri noktalara geleceğini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Biz burada iki ülkenin gençlerini, teknoloji geliştiricilerini ve şirketlerini bir araya getirerek ülkelerimizi kalkındıracağız hem de bölgesel anlamda çok farklı güç konumuna geleceğiz. Bir genç kardeşimize 'TEKNOFEST'ten ne anlıyorsun?' diye sorduk, 'Dünya gelsin, Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin' dedi. Gerçekten öyle. Biz dünyaya diyoruz ki TEKNOFEST'e gelin, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğiyle neler yapılabileceğine şahit olun."