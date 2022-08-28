Bakan Varank; "Antalya'da su yüzde 80 pahalı! Kahve fincanı yıkayıp hamam parası ödüyoruz"

Bakan Varank, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasındaki 'Pahalı su' tartışması twitter üzerinden devam etti. Varank, , Böcek'i Antalyalılara suyu yüzde 80 pahalı sattığını belirterek, "Türkiye'de en pahalı suyu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sattığın , CHP'li Belediyelerin ortalama satış fiyatının AK Parti Belediyelerinden yüzde 20 pahalı olduğunu, yıllardır CHP'nin yönettiği meşhur Bodrum'da bile doğru düzgün kanalizasyon sistemi olmadığını, biliyor musunuz?" diye sondu.

MEZARET UYDURDU

Bakan Varank'ın tepkisinin ardından Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sayın Bakanım @varank talihsiz açıklamanızı gördüm. Belediyemize bağlı ASAT, 2021 Ağustos'ta 38 milyon TL elektrik faturası öderken bu ayki elektrik gideri 140 milyon TL'dir. Su fiyatındaki artışın nedeni,fahiş elektrik zamlarıdır. ASAT tüm yatırımlarına 3,5 yıldır devam etmektedir" diyerek vatandaşında tepkisini çeken savunma yaptı.

BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Mustafa Varank, Böcek'in bu savunması üzerine yeni bir tweet attı, şunları yazdı, "Muhittin Bey, bütün belediyeler aynı elektriği kullanıyor ama siz Antalyalılara suyu ortalama yüzde 80 daha pahalı satıyorsunuz. Genel Başkanınız 'Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava vereceğim' diyor. Söyleyin size de bedava versin. Yoksa yalan mı konuşuyor?"

Bu tartışta tweetlerinin altına çok sayıda yorum geldi.

KATLANACAK HAL KALMADI

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'in maeretine vatandaşlar sert tepki gösterdi Su faturasını paylaşan vatandaş, "Burası bir ofis, 1 tuvalet var sadece çay kahve fincanı yıkıyoruz. İçme suyunu dışarıdan satın alıyoruz. Hamam faturası gibi . Katlanacak halimiz kalmadı" tepkisini kaydetti. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan bazı öğrenciler de CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en pahalı suyu satmasına tepkilerin dile getirdier.