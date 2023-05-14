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Giriş Tarihi: 14.5.2023 14:39

Bakan Varank: Bundan sonra söz milletin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyunu Bursa'da kullandı. Bakan Varank, "Bundan sonra söz milletin. Milletimizin takdiri neyse o gerçekleşecek" dedi...

DHA
Bakan Varank: Bundan sonra söz milletin

AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu, seçim bölgesi Bursa'da kullandı. Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'ne gelen Bakan Varank, 2053 numaralı sandıkta sıraya girdi. Sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Varank, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Biraz önce oyumuzu kullandık. Bundan sonra söz milletin. Milletimizin takdiri neyse o gerçekleşecek. Türkiye demokrasisi, dünyanın en olgun demokrasilerinden bir tanesi. Vatandaşımızın takdiri her şeyin üstündedir. Millet ne derse o olur. Biz zaten bu anlayışla bugüne kadar siyasetimizi yürüttük. İnşallah bundan sonra da Türk milletinin ferasetine, sağduyusuna güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de hep beraber, bu seçim sonuçlarıyla birlikte, Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ, OYLARINA SAHİP ÇIKSINLAR'
Vatandaşların öncelikle kendi oyuna sahip çıkması gerektiğini belirten Varank, "Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilleri seçimlerinin bir arada olduğu bir seçim. Dolayısıyla iki pusulayla oy kullanılıyor. Sabahtan itibaren, bazı sandıklarda arkadaşlarımızın tek pusula verildiği örneklerle karşılaştığını gördük. Biz elbette tutanaklarımızı tuttuk, itirazlarımızı yaptık. Buradan tekrar vatandaşlarımıza çağrımız olsun, oylarına sahip çıksınlar. Seçimde iki pusula kullanılıyor. İki pusulayı da takdirlerine göre kullanıp oylarını versinler. Neticeyi de akşamdan itibaren görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank: Bundan sonra söz milletin
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