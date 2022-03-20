Bakan Varank, Merzifon OSB’de 20 yeni fabrikanın toplu açılış törenine katıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Aziz Şehitlerimiz için düzenlenen saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan törende birer konuşma gerçekleştiren Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ile M. Levent Karahocagil, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, göstermiş olduğu gayretlerden ötürü Vali Mustafa Masatlı'ya ve emeği geçen herkese, İlimize kazandırılan bu büyük yatırımlardan ve tesislerden dolayı teşekkür ettiler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışta yaptığı konuşmada: "Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Merzifon OSB'deki 20 yeni fabrika, OSB Hizmet Binası, Kurs Merkezi, Anaokulu ve Cami'nin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Varank; "Açılıştan sonra, Orman Haftası sebebiyle, inşallah hep birlikte, buradaki rekreasyon alanına 6 bin 500 ağaç dikeceğiz. Böylelikle Merzifon OSB'de çalışan 6 bin 488 emekçimizin her biri için bir ağaç dikilmiş olacak. Peygamber efendimiz "Kıyamet koparken sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunur da bunu Kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse, mutlaka onu diksin, bırakmasın." diyor. Bu bağlamda dikilen her bir ağacın, hem bedenimize hem ruhumuza fayda sağladığına inanarak hareket etmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki yıllarda diktiğimiz bu fidanlar ağaç olacak, orman olacak ve buradaki emekçilerimize nefes verecek." şeklinde konuştu.

Son 19 yılda Amasya'daki OSB'lerin altyapı projeleri için 93 milyon lira kredi desteği sağlandığına dikkat çeken Bakan Varank; "Bakınız bizden önce Amasya'da 2 OSB'de, 32 parselde, üretim yapılıyordu, istihdam sayısı sadece 620'ydi. Şimdi bu sayı 4 OSB'de, 118 parsele, 8 bin istihdama çıktı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın aracılığıyla Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova OSB ve Suluova Besi OSB olmak üzere 4 OSB'nin altyapısını yaklaşık 7 milyon liralık bir bütçeyle destekledik. Amasya sanayisinin yüz akı Merzifon Organize Sanayi Bölgesi için kredi desteklerimiz tüm hızıyla sürüyor. Merzifon OSB'deki 43 hektarlık ilave alanın altyapı ve üstyapı işleri, desteklerimizle 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi'yle topyekûn kalkınmayı hedefliyoruz. Refahı yurdumuzun tüm sathına yaymanın mücadelesini veriyoruz. İşte bu yüzden sadece İstanbul'un, Ankara'nın, Kocaeli'nin, Bursa'nın veya İzmir'in başarılarıyla övünemeyiz. Kalkınmamızı iller, bölgeler üzerinden kurgulayamayız. Eğer ki büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacaksak bunu hep beraber başaracağız. Batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine tüm illerimizle bunu yapacağız. İşletmelerimizle alakalı önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin yani KOBİ'lerin tanımını güncelledik. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limitini, 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. İş hacimleri genişleyen, ciro ve bilançoları artan işletmelerimiz -bu değişiklikle birlikte tekrar KOBİ statüsü kazanarak- KOBİ desteklerinden faydalanabilecekler. Bu değişiklik tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Masatlı; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin her alanda geçirdiği büyük gelişim ve dönüşümden Amasya'mızda en üst seviyede faydalanmış ve Hükümetlerimiz tarafından sağlanan imkânlarla ulaşımdan eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere, savunmadan enerjiye, ticaretten sanayiye kadar her alanda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bizler de bu gelişim sürecine katkı sağlamak ve Cumhurbaşkanımızın ülkemize çizdiği 2023, 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde, Amasya için öngörülen hedefleri yakalamak adına çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmekteyiz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında, bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Organize Sanayi Bölgelerinin temel altyapı gereksinimlerini karşılamak adına, Ajans tarihinde ilk olan Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına dâhil olma önerimiz neticesinde, başlayan proje süreci sonunda, Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova Besi OSB ve Suluova OSB'nin altyapı ihtiyaçları için hazırlanan 4 adet projenin, ajansımız tarafından desteklenmesi uygun görülmüş ve sanayi altyapımıza 6,8 milyon TL'lik bir destek sağlanmıştır. Bakanım, bu süreçte sizlerin desteği ve onayıyla Taşova Organize Sanayi Bölgemizin kurulum çalışmaları da 5.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Kamulaştırma ve imar planı çalışmaları devam eden Taşova OSB'mizde 3 bin ile 10 bin m2 arasında değişen 60 adet sanayi parseli oluşturulması planlanmaktadır. Bu sürecin hızla ve başarıyla sonuçlanması için verdiğiniz destekten ötürü özellikle sizlere ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında Amasya Karma OSB'de 49.2 hektarlık, Suluova Karma OSB'de ise 94 hektarlık genişleme alanları için Bakanlığımızın oluru ile yer seçimleri tamamlanmıştır." dedi.

Vali Masatlı; "Açılışını yapacağımız ve kadınlarımızın istihdamı açısından büyük önem taşıyan 1.7 milyon TL bütçeli Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması Projesi Kurs Merkezi ve Anaokulu faaliyetlerine kısa süre önce başlamıştır. Uygulamaya konulan bu projemizle eşi olmayan ve çocuğuna bakacak kimse olmadığı için çalışma imkânı bulamayan kadınlarımız, çocuklarını öğretmenlerin görev yapacağı anaokuluna bırakarak, kurs merkezinde çeşitli mesleki eğitimlerden yararlanacaklar, eğitimlerinin ardından ise OSB bünyesindeki firmalarımızda istihdam edileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Mustafa Masatlı Amasya Milletvekilleri, il protokolü ve sanayiciler tarafından toplu açılış töreni kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Toplu açılış töreninin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Vali, il protokolü ve sanayicilerin katılımlarıyla; Merzifon OSB'mizde üreten, çalışan ve emek veren her bir işçi adına 6500 adet ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.