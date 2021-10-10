Bakan Varank: Sanayicimizin her konuda arkasındayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge odaklı yeni kapasite artışları ile İSO'nun 2020 yılında şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde Türkiye' nin 297'nci büyük firması konumuna gelen Abdioğulları A.Ş'yi ziyaretinde; aynı zamanda AOSB Başkanı ve OSBÜK Başkan Vekili olan Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile kardeşleri Ramazan Sütcü, Mehmet Sütcü ve Salih Sütcü tarafından konuk edildi.

Başkan Sütcü, firmasının toplamda 400 bin m2 alan üzerine kurulu 8'nci tam entegre tesisini gezerken Bakan Varank'a üretimlerine ilişkin bilgi verdi. Başkan Bekir Sütcü, 1800 kişiye istihdam sağladıklarını, Avrupa başta olmak üzere 4 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Gündemlerindeki en önemli konunun ihracat odaklı ve çevreci ürünlerle planlı büyüme olduğunu ifade eden Bekir Sütcü, üretimden kazandıklarını yatırıma dönüştürmeye devam edeceklerini belirtti. İhracatın önemine de vurgu yapan Başkan Sütcü, "Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı" listesinde Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, bünyesindeki "Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş" 2020 verileri ile bir önceki yıla göre yüzde 11'lik satış artışı ile 17 basamak yükselerek 290. sıraya yerleştiği bildirdi.

Başkan Sütcü, toplamda 400 bin m2 alan üzerine kurulu 8'nci tam entegre tesisini adım adım gezen Bakan Varank'a üretimlerine ilişkin bilgiler de verdi. Başkan Bekir Sütcü, 1800 kişiye istihdam sağladıklarını, Avrupa başta olmak üzere 4 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi. Gündemlerindeki en önemli konunun ihracat odaklı ve çevreci ürünlerle planlı büyüme olduğunu ifade eden Bekir Sütcü, üretimden kazandıklarını yatırıma dönüştürmeye devam edeceklerini vurguladı.