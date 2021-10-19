Bakan Varank, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti

"SEKTÖR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli otomatik şanzımanın takılı olduğu Ford kamyonu test ettiklerini söyledi. TÜBİTAK desteğiyle Türk mühendisleri sayesinde geliştirilip üretime geçilen yerli ve milli şanzımanın kullanıldığı kamyonu başarılı bulduğunu dile getiren Bakan Varank, şöyle konuştu: "Türkiye'de üretilen bir ticari aracın, böyle ağır sınıf bir kamyonun yüzde 90 yerliliğe ulaşmış olması gerçekten sektör açısından çok büyük bir değer. Daha önce yine ecotorq motorlarını TÜBİTAK'ın destekleriyle Ford Otosan geliştirmişti. Bu motoru hem Türkiye'deki kamyonlarında kullanıyordu hem de bunu lisansıyla üreten ülkeler vardı. Biz know-how'ımızı, lisansımızı başka ülkelere ihraç etmiştik. Şimdi aynı şey yine devletimizin destekleriyle geliştirilen otomatik şanzıman için geçerli. Bu şanzımanı hem kamyonlarda kullanacağız hem de bunun lisansıyla diğer ülkeler bu şanzımanı üretecekler. Ben buna yürekten inanıyorum."