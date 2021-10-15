Bakan Varank’tan Akşener’e: Bu tiyatroları bırakın!

Bakan Varank, videoda çiftçi çocuğu olduğunu söyleyen ve 'Sıkıntı yaşıyorum' diyerek Akşener'den yardım isteyen vatandaşın İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısının çocuğu olduğunu ve çiftçi olmadığını tespit ettiklerini belirterek "Ben Sayın Meral Akşener'e de bir çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfen bu ortaya koyduğunuz tiyatroları bırakın" dedi

"SİYASET YAPACAKSANIZ DÜRÜST SİYASET YAPIN"



Bakan Mustafa Varank, "Şuanda sayın Cumhurbaşkanımızın tüm valilerimize, kaymakamlarımıza talimatları var. Bir şehirde, bir ilçede ekonomik anlamda sıkıntıya düşen bir vatandaşımız varsa siz o vatandaşımıza yardım edeceksiniz' diye. Bu siyaset tarzını Türkiye'de yerleştiren sayın Cumhurbaşkanımızdır. Biz de yeri geldiğinde gerekli adımları atıyoruz. Ama muhalefetin maalesef çok mahoş bir siyaset tarzı var. Biliyorsunuz İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, şehirlere gittiğinde zaman zaman şehirlerde yaşadığı hadiselerle ilgili videolar paylaşıyor. Biz bu videoları incelediğimizde görüyoruzki karşılıklı konuştuğu vatandaşların tamamı aslında bir senaryodan ibaret. Sanırım dün Tokat'a gelmiş. Burada da bir vatandaşla görüşmesinin videosunu yayınlamış. O vatandaş kendisine diyor ki 'Ben bir çiftçi çocuğuyum. Çok büyük sıkıntı yaşıyorum ve bize yardımcı olun... Biz bu vatandaşımızı incelediğimizde bu hadise Zile'de oluyor; bu vatandaşın Zile İYİ Parti İlçe Bbaşkan yardımcısının oğlu olduğunu öğreniyoruz. Peki ilçe başkan yardımcısı çiftçi mi? Hayır emekli bir öğretmen. Bu tip senaryolara ihtiyaç yok. Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız. Şuanda yalan konuşup iki alkış alıyorum diye seviniyorsanız emin olun bir sonucu olmaz. Türkiye'de siyaset vatandaşlarımızla doğru, samimi ve ahlaklı ilişki kurarak olur ve biz 19 yılda hamdolsun AK Parti olarak bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Ben Sayın Meral Akşener'e de bir çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfen bu ortaya koyduğunuz tiyatroları bırakın. Kendi teşkilatlarınızdan vatandaşlarla, onların çocuklarıyla çevirdiğiniz tiyatroları bırakın. Siyaset yapmak istiyorsanız bu ülkeye ne kazandırabilirsiniz bunun projelerini geliştirin, fikirleri ortaya koyun. Bu manada bizleri eleştirin. Biz de sizlere gerekli cevapları verelim" diye konuştu.