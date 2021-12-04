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Giriş Tarihi: 4.12.2021 00:45

Bakan Varank’tan vatandaşın Kırıkkale tüfeği sorusuna Twitter’dan cevap: Parasını ödeyerek yapıyordu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakan Varank’tan vatandaşın Kırıkkale tüfeği sorusuna Twitter’dan cevap: Parasını ödeyerek yapıyordu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, askeri tüfeklerden tabancaya kadar Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisi olan Düzce’deki Sarsılmaz Silah Fabrikası ziyareti sonrasında sosyal medyadan “Bir buçuk asırdır kendi milli piyade tüfeğini üretemeyen bir ülkeden, tüm dünyaya piyade tüfeği ihraç eden bir ülke haline gelmek çelikten bir irade, azim ve gayretle oluyor” dedi. Bir vatandaş ise “Sayın bakan Kırıkkale tüfeği başkası mı yapıyordu?” diye sordu.  Bakan Varank anında cevap vererek, “Kırıkkale tüfeği, Almanın lütfedip verdiği lisansla, lütfedip verdiği tasarımları kullanarak, parasını ödeyerek yapıyordu” ifadelerini kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, askeri tüfeklerden tabancaya kadar Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesisi olan Düzce'deki Sarsılmaz Silah Fabrikası'nı ziyaret etti. Bu ziyareti hakkındaki bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

"DÜNYAYA MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE…"

Bakan Varank ayrıca milli ve yerli silah üretimi hakkında sosyal medya hesabından şu cümleleri kullandı: "Bir buçuk asırdır kendi milli piyade tüfeğini üretemeyen bir ülkeden, tüm dünyaya piyade tüfeği ihraç eden bir ülke haline gelmek çelikten bir irade, azim ve gayretle oluyor. #MilliTeknolojiHamlesi ile gizli açık tüm ambargoları boşa çıkarmaya devam edeceğiz"

VATANDAŞ SORDU: "SAYIN BAKAN KIRIKKALE TÜFEĞİ BAŞKASI MI YAPIYORDU?"

Bakan Varank'ın paylaşımına yorum yazan Hüseyin Taşdemir isimli vatandaş ise Twitter hesabından "Sayın bakan Kırıkkale tüfeği başkası mı yapıyordu? Lütfen ülkemizin geçmişini yok sayıp 'Bugün her şeyi biz icat ettik' demeyin ayıp bu millete ve geçmişte emeği geçenlere…" yorumunda bulunarak soru sordu.

BAKAN VARANK CEVAP VERDİ: "PARASINI ÖDEYEREK YAPIYORDU"

Bakan Varank Taşdemir'in yorumuna sosyal medyadan cevap vererek bir bilgi yanlışlığını düzeltti. Varank şunları söyledi: "Kırıkkale tüfeği, Almanın lütfedip verdiği lisansla, lütfedip verdiği tasarımları kullanarak, parasını ödeyerek yapıyordu. Asıl ayıp olan bilmemek değil elbette öğrenmemek..."

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Bakan Varank’tan vatandaşın Kırıkkale tüfeği sorusuna Twitter’dan cevap: Parasını ödeyerek yapıyordu
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