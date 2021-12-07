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Giriş Tarihi: 7.12.2021 23:33 Son Güncelleme: 7.12.2021 23:37

Bakan Yanık açıkladı! Sel mağdurlarına yardım yapılacak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bakan Yanık açıkladı! Sel mağdurlarına yardım yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marmaris’te yaşanan sel felaketinden dolayı mağdur olan vatandaşlara yardım yapılacağını duyurdu. Bakan Yanık, acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 500 bin TL kaynak aktarıldığı belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Marmaris, şiddetli fırtına ve yağışa teslim oldu. Tatil cennetinde, yollar sular altında kalırken, İçmeler Mahallesinde taşkınlar yaşandı.

Yağış nedeniyle ana caddeler nehre döndü. Su taşkınları dolayısıyla ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Ekiplerin yardımıyla sel mağduru vatandaşların sıkıntıları giderilmeye çalışıldı.

TWİTTER'DAN RESMİ AÇIKLAMA YAPTI


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sel mağduru vatandaşlara yardım yapılacağını açıkladı. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 500 bin TL kaynak aktarıldığı belirtti.

"500 BİN TL'LİK KAYNAK AKTARDIK"

Bakan Yanık, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500 bin TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık açıkladı! Sel mağdurlarına yardım yapılacak
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