Bakan Yanık açıkladı! Sel mağdurlarına yardım yapılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Marmaris, şiddetli fırtına ve yağışa teslim oldu. Tatil cennetinde, yollar sular altında kalırken, İçmeler Mahallesinde taşkınlar yaşandı.

Yağış nedeniyle ana caddeler nehre döndü. Su taşkınları dolayısıyla ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Ekiplerin yardımıyla sel mağduru vatandaşların sıkıntıları giderilmeye çalışıldı.

TWİTTER'DAN RESMİ AÇIKLAMA YAPTI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sel mağduru vatandaşlara yardım yapılacağını açıkladı. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 500 bin TL kaynak aktarıldığı belirtti.

"500 BİN TL'LİK KAYNAK AKTARDIK"

Bakan Yanık, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500 bin TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak" ifadelerini kullandı.