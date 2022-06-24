Bakan Yanık: Bölgedeki vatandaşlarımız için 200 bin TL aktardık

Bakan Yanık, Twitter hesabından Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yanık, yaptığı açıklamada "Muğla Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi. Yangınla mücadele eden ekiplerin anlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazır giyim malzemelerinin dağıtımına AFAD iş birliğinde başladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200.000 TL aktardık. Süreci yakından takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.