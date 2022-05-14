Bakan Yanık, down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı kafeyi ziyaret etti

Gençlerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışan down sendomlu gençlerin sosyalleştiğini ve aynı zamanda ailelerine de katkı sağladıklarını belirtti. Bakan Yanık, down sendromlu gençlere bu imkanı sunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür etti.