Bakan Yanık gençlere seslendi: Sizler bizim çalışma arkadaşlarımızsınız

TBMM Başkanlığının himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu başladı. Forum ile çocukları haklarını öğreniyor, dünya ve ülkemiz çocukları için neler yapılmalı tartışıp çözüm önerileri sunuyorlar. Dijitalleşen dünyada çocuk teması ile 3 gün sürecek formun açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Gençler ve çocuklar bizlerin en büyük paydaşları ve çalışma arkadaşlarımız. Geçmiş yıllardaki forumlarda sizin fikirleriniz bizlere yol gösterdi. Son 20 yılda değişim ve dönüşüme ayak uydurmakta zorlanan gençlerin dahi olduğunu görüyoruz. Bu hızlı değişime adapte olmak zor olsa da bizlere çok fazla imkânlar sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır atık projesine bakanlık ve bakanlığımız bünyesindeki çocuklarımızla büyük katkılar sunuyoruz" dedi.
Teknolojinin gelişmesi ve iletişim imkanlarının artmasının insanların yaşam şekillerini değiştirdiğini ve kolaylıkları sunduğunu dile getiren Bakan Yanık, "Bugün yerimizden kıpırdamadan tüm dünyayı gezebiliyoruz. İstediğimiz an istediğimiz şeyi evimize getirtebiliyoruz. Yenidünya beraberinde getirdiği kolaylıkların yanında bize büyük bir de yük yüklüyor, sorumluluk bilinci. Yaşanabilir bir dünya için, eskiye nazaran bir insanın sahip olması gerekenden çok daha fazla, çok daha çeşitli ve nitelikli bir sorumluluk anlayışı gerekli. Kendimize, büyüklerimize, topluma ve devletimize karşı olan sorumluluklarımızın yanında doğaya ve canlılara karşı da yükümlülüklerimiz var" ifadelerini kullandı. Sıfır atık projesinin önemine değinen Bakan Yanık şunları söyledi:
ATIK ALGIMIZ DEĞİŞMELİ
"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' böyle bir sorumluluk anlayışının ürünü. Doğamız ve geleceğimiz açısından çok kıymetli ve başarılı olan bu projede biz de bakanlık olarak birçok başlıkta yer alıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillerimize temiz, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için artık hepimiz atık yönetimi yapmak zorundayız. Atık algımızı çöp kavramının dışına çıkarmak zorundayız. Bu bilinçle ve inançla bizler 81 ilimizde Çocuk Hakları Komitelerimiz aracılığıyla 1 Temmuz 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihlerinde sıfır atık projemizi gerçekleştirdik. 'Daha Temiz Bir Dünya İçin El Ele' kampanyamız doğrultusunda Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklarımız sıfır atık konusunda eğitim aldılar bu eğitimleri arkadaşlarıyla paylaştılar."
DİJİTAL RİSKLERDEN KORUMA KALKANI
Bakan Yanık, çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla bakanlık bünyesinde 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' oluşturduklarını aktardı. Bakan, çalışmalar sonucu 2021 Kasım ayı itibariyle bin 368 içeriğe müdahale edildiğini belirtti. "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" ismiyle de bir kampanya yürüttüklerini söyleyen Yanık, "0-6 yaş grubu çocukların teknolojiyle sağlıklı bir şekilde tanışması, çocukların dijital risklerden korunması da bizim için hayati öneme sahip. Çocuklarımızın dijital risklerden korunması ve onlara mahremiyet bilincinin kazandırılması için özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere de eğitimler veriyoruz" diye konuştu.
ÖNERİLERİNİZ EN GÜZEL YOL HARİTASI
Çocukların demokratik süreçlere katılımının artırılması için bir araya geldiklerini aktaran Yanık, "Sizleri geleceğin dünyasında işbirliği yapacağımız arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Bizim en önemli, en güçlü paydaşlarımızdan birisi çocuklar. Her birinizin bu demokratik süreçlere katılımınız bizim için çok büyük kazanç. Hizmetimizin oluşumunda sizin katkınız çok büyük. Geçen yılki forumun sonuç bildirgesinde "internet güvenliliği konusunda çocukların bilgisinin yetersiz olması" şeklinde bir problemi sizler tespit etmiş ve çözüm önerilerini sizler sunmuştunuz. Güvenli internetin yaygınlaştırılması ve bu konuda ailelere eğitimler verilmesi, Güvenli internet kapsamında çocuklara yönelik eğitici ve bilgilendirici içerikler barındıran bir sosyal mecra/web sayfasının oluşturulması fikirlerini sizler sunmuştunuz. Bu önerilerden daha güzel bir yol haritası olamazdı" ifadelerini kullandı.