Bakan Yanık Kilis’e gitti: Dünya insani yardım konusunda sınıfta kaldı!

Kilis'te ziyaretlerde bulunan Alile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kalan ailelerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Bakan Yanık'a merkezde kalan Suriyeli küçük Emir mihmandarlık yaptı. Bakan Yanık, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kilis'in bir sahabeler yatağı olduğunu yeni öğrendim. O da benim için ekstra bir sürpriz oldu. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum. Elbeyli kampımızı özellikle görmek istedik. Hem bizim Bakanlığımızın faaliyetleri konusunda hem de genel olarak valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla, mülki ve yerel idarelerimizdeki bütün paydaş arkadaşlarımızla, kamu görevlilerimizle birlikte konuları incelemek, değerlendirmek istedik" dedi.



"DÜNYA İNSANI YARDIM KONUSUNDA SINIFTA KALDI"



Kilis'in yaklaşık 10 yıldır sığınmacılara ev sahipliği yaptığı hatırlatan Bakan Yanık, "Kilisliler bir anlamda ensarlık yapıyor. Biliyorsunuz, hem kendi vatandaşlarımızla hem Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizle alakalı yaptığımız her çalışmanın odağında insan var. İnsanın haysiyeti var, insanın insanlık onuru var. Türkiye yaklaşık 10 yıldır, 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor. Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı sığınmacı kardeşlerimiz içinde sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın gelişmiş ülkelerinin, BM, NATO gibi örgütlerin Suriye meselesi konusunda sınıfta kaldığı yönündeki söylemlerini de hatırlatan Bakan Yanık, "Dünya Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, insan haklarını adeta hiçe sayan tutumunun karşısında sınıfta kaldı. Dünya gelişmiş ülkeleriyle, Birleşmiş Milletleri ile NATO'suyla aklınıza gelebilecek bütün örgütlü toplumlarıyla Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı. Dünya bu sorunun büyümesindeki rolü ile ve sığınmacı kardeşlerimize insani yardım noktasında sınıfta kaldı. Türkiye bu anlamda dünyaya aslında bir insanlık dersi veriyor. Fakat bu kadar yıldır devam eden süreçte artık bu yükün dünyanın geri kalanı tarafından, diğer ülkelerce, örgütlü toplumlarca uluslararası kurum ve kuruluşlarınca da paylaşılması gerektiği, bu yüke omuz vermeleri gerektiği çok açık" ifadelerini kullandı.



Yanık, Elbeyli'deki kampta şu anda yaklaşık 8 binden fazla sığınmacı yaşadığına da dikkat çekerek, "Çocukların, kadınların, gençlerin olduğu ortamda onların insanlık onuruna yaraşır bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için el birliği ile herkesin bütün ülkelerin bu işe omuz vermesi gerektiğini ben de ifade etmek isterim" diye konuştu.

Bakan Yanık'a Elbeyli Geçici Barınma Merkezi ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti il Başkanı Mehmet Murat Karataş ve bazı mülki amirler ve yöneticiler de eşlik etti.