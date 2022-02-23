Bakan Yanık: Türkiye olarak en önemli zenginliğimiz insan kaynağımız

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve ele almaya odaklanan "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor. İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen açılış toplantısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan katıldı.

"GENÇ KADINLAR BİZİM İÇİN BİR HAZİNE DEĞERİ TAŞIYOR"

Toplantıda yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'nin birçok alanda nitelikli insan kaynağının avantajlarını yaşadığını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye olarak en önemli enginliğimiz insan kaynağımız. Birçok alanda nitelikli insan kaynağımızın avantajlarını da yaşıyoruz. Özellikle genç kadınlar bizim için gerçekten bir hazine değeri taşıyor. Bir taraftan da çok hızla yaşlanan bir nüfusumuz var. Dolayısıyla bu durumun ekonomik, sağlık ve sosyal etkilerini ve gelecekteki yansımalarını bugünden durdurmak, bir şekilde olumluya çevirmek istiyorsak bizim bu NEET grubunu son derece üretken kılmamız gerekiyor. İstikametini doğru belirlemiş toplumların huzur ve güven içinde refahını artırması ve oluşan refahı paylaşması daha kolay oluyor" dedi.

Türkiye'nin demografik fırsat penceresinde bulunduğunu dile getiren Yanık, "Ancak, Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almaları önem arz ediyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi', genç NEET kadınlarımızı güçlendirerek onları eğitime yöneltmek ve istihdama kazandırmak konularında destek olacak" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder "Ülkemizde ne eğitimde ne de istihdamda yer alan genç nüfus, işgücü piyasasına kazandırılmayı bekleyen potansiyel beşeri sermayeyi barındırıyor. Bu grup içinde kadınların çalışma hayatında fırsatlara erişimlerinin desteklenmesi; ülkemizde kadın işgücüne katılım ve istihdam oranlarının yükselmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça önemli. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' de kadınlarımızın iş ve toplumsal yaşama katkılarının, dolayısıyla konumlarının güçlenmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

İstihdamın dışında kalan gençlerin yüksek bir sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olmaları ve yoksulluktan kurtulmak için gerekli becerilerden yoksun kalmaları göz önüne alındığında, NEET kategorisi her ülke için endişe verici bir durum teşkil ediyor. Türkiye'de 18-29 yaş arası gençler arasında NEET oranı TÜİK 2020 verilerine göre yüzde 34,7. Aynı yaş grubundaki erkekler için bu oran yüzde 24,4 iken, kadınlarda bu oran yüzde 50,5'e kadar çıkıyor.

TÜRKİYE EN BÜYÜK NEET ORANINA SAHİP İKİNCİ ÜLKE

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan açılış toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında en büyük NEET oranına sahip ikinci ülke durumunda. Genç nüfusun çok yüksek olduğu ülkemizde, kadınların yüksek oranlarda eğitimde ve istihdamda yer almamaları, çok ciddi bir toplumsal sorun olarak karşımızda duruyor. Bu projeye başlamadan önce 2 yıla yayılan bir süreçte araştırmalar ve paydaşlarımızla görüşmeler yaparak en öncelikli sorun alanlarını belirledik ve NEET kadın konusunda çözüm önerileri geliştirdik. Tüm bu araştırmalar, çözüm önerileri ve vakfımızın kurumsal hafızası bizi 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesine taşıdı" dedi.

"BU MUAZZAM POTANSİYELDEN FAYDALANMAYI SAĞLAYACAK ÇÖZÜMLER BULACAĞIZ"

UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın temel felsefesi kimseyi geride bırakmıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlar, geride kalma riskinin en fazla olduğunu gördüğümüz gruplardan biri. Ancak bu büyük kadın grubunun temsil ettiği muazzam potansiyelden Türkiye'nin faydalanmasını sağlayacak çözümler bulabileceğimize de inanıyoruz" diye konuştu.

Genç NEET kadınların toplumsal ve ekonomik olarak güçlenmesine olanak sağlayacak çalışma ile "görünür olmayan" ve "erişilebilir" olmak üzere iki grup genç kadına ulaşılması hedefleniyor. "Görünür olmayan" NEET kadınlar, aktif olarak iş aramayan, çeşitli nedenlerle eğitimi kesintiye uğramış kişilerden oluşurken, "erişilebilir" olanlar ise aktif olarak iş arayan, eğitim ve istihdama dâhil olmak isteyen kişilerden meydana geliyor.

11 PİLOT İLDE UYGULANACAK

Proje; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İlk etapta ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir'de mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek. Analizler doğrultusunda NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

DİJİTAL PORTAL İLE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM MODÜLLERİ

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj, istihdam fırsatlarına ulaşılabilen "Fırsatlar Haritası" ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri içeren dijital bir portal da açılacak. Mayıs ayında faaliyete geçecek portal, NEET kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görecek. Ayrıca, faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı ile 11 ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.