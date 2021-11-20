Bakan Yanık: Yaşlılarımızın hayır duasını aldık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük ziyareti kapsamında AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katıldı. Bakan Yanık, Karabük Valiliği ziyaretinde öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı. 20 Kasım dünya çocuk hakları günü nedeniyle öğrencilerle birlikte balon uçuran Bakan Yanık daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Halk oyunları gösterilerinin ardından Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Derya Yanık, Karabük Valisi Fuat Gürel'den kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.