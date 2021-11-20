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Giriş Tarihi: 20.11.2021 21:24

Bakan Yanık: Yaşlılarımızın hayır duasını aldık

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Bakan Yanık: Yaşlılarımızın hayır duasını aldık

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katılmak için Karabük iline gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valilik, MHP İl teşkilatı Yücel Huzurevi ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesi ziyaret etti. Yücel Huzurevi programından sonra yaptığı açıklamadı yaşlılarımızın hayır duasını aldık dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük ziyareti kapsamında AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katıldı. Bakan Yanık, Karabük Valiliği ziyaretinde öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı. 20 Kasım dünya çocuk hakları günü nedeniyle öğrencilerle birlikte balon uçuran Bakan Yanık daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Halk oyunları gösterilerinin ardından Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Derya Yanık, Karabük Valisi Fuat Gürel'den kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.

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Bakan Yanık: Yaşlılarımızın hayır duasını aldık
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