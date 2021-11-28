Bakan Yanık’ın koruma polisleri kaza geçirdi: 3 polis ağır yaralı

Samsun'daki programının ardından Tokat'a giderken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın koruma ekibinde bulunan bir araç kaza yaptı. Kazada araçta bulunan biri kadın 3 polis ağır yaralandı.

Tokat girişinde meydana gelen kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan 3 polisi Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavileri sürerken Bakan Yanık, kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Yanık, "Yani yağış biliyorsunuz. Yağışlı havada muhtemelen görüş mesafesi sıkıntısı sebebiyle bizim de ondan iki dakika önce önümüze bir araç kırdı. Fakat biz bir şekilde geçtik. Arkadaşlarımızın önüne de maalesef aniden bir sollama yapmaya çalışan araç çıkmış" ifadelerini kullandı.