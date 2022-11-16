Bakan Yanık’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz

"ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN BÖYLESİ UCUZ SİYASİ OYUNLARA ALET EDİLMELERİNE ASLA İZİN VERMEYİZ"

Yanık, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bilir ki Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı ödemeler sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan şartlı bağışların ödemeleridir. Şartlı bağışlar sadece bağışı yapan kişinin kriterleri doğrultusunda kullanılabilir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu elbette bilmektedir ancak yine de 'ya tutarsa' ümidi içindedir. Tutmaz. Ülkesi uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin böylesi ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."