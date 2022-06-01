Bakan yardımcıları Suriye sınırında

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve komutanlarla birlikte bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nu ve Malezya İçişleri Bakanı Seri Hamzah Bin Zainudin ve beraberindeki heyeti havalimanında karşıladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, ve Malezya İçişleri Bakanı Seri Hamzah Bin Zainudin ve beraberindeki heyet Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile birlikte Akçakale İsmail Direk Hudut Karakolunu ziyaret etti.

Şanlıurfa temaslarının sonunda ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu vr Malezya İçişleri Bakanı Seri Hamzah Bin Zainudin ve beraberindeki heyet Balıklıgöl platosunu gezerek balıklara yem attı.