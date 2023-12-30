Bakan Yardımcısı Dara’da büyülendi

Antik kent Dara'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin ve çevresinin geleceğinin turizm açısından çok parlak olduğunu dikkat çekerek turizm acente ve rehberlerine "Bu muazzam coğrafya'da bulunan Dara Antik Kentini mutlaka gezi rotanıza almalısınız"çağrısında bulundu.

Mazıdağı ilçesinde "Mazıdağı 100.Yıl İlçe Halk Kütüphanesi"nin açılışını Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile birlikte yaptıktan sonra tarihi kentin tarihi mekanlarını gezen Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Dara'da adeta büyülendi.

Dara'nın ihtişamının dünyaya tanıtmak için bir dizi çalışma başlatacaklarını anlatan Yazgı burada yetkililerden antik kent hakkında bilgiler aldı.

Mezopotamya'nın ilk su barajı ile tek galeri mezarlığını da ziyaret eden Yazgı, "Arkadaşlarımızla birlikte Dara Antik Kentinde incelemeler yaptık. Dara Antik Kenti Mardin'in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'ne gittik. Tarihte, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuş. Bu muazzam coğrafya'da bulunan Dara Antik Kentini mutlaka gezi rotanıza almalısınız"dedi.

Ülkenin her bölgesinin kendi içinde farklı zenginlikleri barındırdığına dikkati çeken Yazgı, Mardin'in dünyada görülmesi gereken ender şehirlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

DARA HAKKINDA

Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti'nde 1986 yılından bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında, dünyada eşi benzeri olmayan 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı.

6'ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun Doğu'daki son kalesi olarak kabul edilen Dara ve çevresi, o dönem savaşların en yoğun yapıldığı bölge olduğundan 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek bir savunma sistemi oluşturuldu.

Yaklaşık 40 bin nüfusun barındığı kentin su ihtiyacı da yapılan sarnıçlar aracılığıyla giderildi. Alanda yapılan kazı çalışmalarında bu sarnıçlar da ortaya çıkarılmaya başlandı.

Son olarak ortaya çıkarılan ve halk arasında 'zindan' olarak adlandırılan 10 bin metreküp su alma kapasitesine sahip su sarnıcının, derinlik bakımından, İstanbul'da bulunan ve 6'ncı yüzyıl Bizans dönemi eseri olan Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin olduğu belirlendi.

Yerli ve yabancı turistlerin son dönemde ilgi odağı olan antik kenti, pandemi öncesi 600 bin kişi ziyaret etti. Yapılacak çalışmalarının ardından hedef, bu sayıyı 1 milyon turiste çıkarmak.