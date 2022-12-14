Bakan Yardımcısı Demircan: Kız Kulesi’nde gayet iyi bir restorasyon oluyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, konferansa katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Yılmaz Şimşek'ten kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demircan, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamlarında ziyaret etti. Demircan, ardından SCÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kültürel Mirasımız, Kültürel Değerler' konulu konferansa katıldı. Demircan, her şehrin doğası ve oranın oluşturduğu kültürel ve tarihi mirasının olduğunu söyledi.



'RESTORASYONLARIMIZ BAŞARILI ŞEKİLDE YAPILIYOR'



Konferansın son bölümünde soruları cevaplayan Bakan Yardımcısı Demircan, restorasyon ve kentsel dönüşümle ilgili soru üzerine, "Hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz hem de Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'müz tarafından yapılan restorasyonların büyük bir bölümü restorasyon ilkelerine uygun işler, gayet de güzel. Fakat restorasyonu yapan insanlar, birbirlerine yaptıkları işlerle ilgili eksiklikleri söyleyebilirler. Bazen küçük detayların, büyük restorasyon hatalarıymış gibi lanse edildiğine de şahitlik ediyoruz. Ama doğru mudur? Değildir. Türkiye'de restorasyonların belki 20 yıl evvel eksiklikleri vardı ama bugün çok büyük çaplı restorasyonları başarıyla yapan bir ülke olduğumuzu özellikle söylemek isterim. Birçok restorasyonlarımız başarılı bir şekilde yapılıyor. 'Kusurdan uzağız' dersek doğru dememiş olmayız ama 'Her şey çok kötü' dediğimizde haksızlık olur. Restorasyonları iki hedefle yaparız; birincisi korumak ama aynı zamanda kullanmaktır. Bunlar bazen müze olarak kullanılmış olur yani ziyaretçiye açık olur veya bir sivil mimari örneğidir, konaktır otele dönmüştür. Zaten yine o fonksiyonlarını icra etmeye devam eder. Şunu çok rahat söyleyebilirim, Türkiye'de yapılan restorasyonlar başarılı. Bunlar belki 30 sene evvel böyle değildi ama bugün mesela şimdi Rami Kışlası yapıldı. Gerçekten mükemmel bir restorasyon oldu. İstanbul'da yapılan işler de Anadolu'da yapılan işler de bu anlamda başarılı, diyebiliriz" diye konuştu.

'KIZ KULESİ YERİNDE, MERAK ETMEYİN'



Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili soruyu da cevaplayan Demircan, "Geçmiş yapılar taş üstüne taş koyarak yapılır, sıvanır. Birinci kata gelince 1900'lerin başında putrel demirler atarlar, araya da tuğla dizerler. Ona da volta döşeme, diyorlar. Bir kat yapılır ve o kata devam edilir. Binalar taş taş yığmadır dolayısıyla buralarda restorasyon yaparken bazen duvarı sökersiniz çünkü betonarme mantığı yoktur orada. Yani sökersiniz, yaparsınız. Minareleri yapmakla bir düşünün, orada değişik teknikleri. Hangisini ayakta tutacaksanız restorasyonu bu şekilde yapar ayağa kaldırırsınız. Bakış açısında farklılıklar olabilir yani bir yerden bakarsınız da başka yerden bakılmamış olur. Dolayısıyla restorasyonlarda bunlar gündeme gelen şeylerdir ama bize de anlatma izah etme anlamında fırsat veriyor. Kız Kulesi yerinde, merak etmeyin. Gayet iyi bir restorasyon oluyor orada. Hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.