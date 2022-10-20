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Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:32 Son Güncelleme: 20.10.2022 13:43

Bakan Yardımcısı Duran, GÜNSEL’İ test etti

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, GÜNSEL’i ziyaret ederek KKTC’nin yerli otomobili ile test sürüşü yaptı. Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği KKTC’de, YDÜ kampüsünde bulunan GÜNSEL Üretim Tesislerini de ziyaret ederek KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bakan Yardımcısı Duran, GÜNSEL’İ test etti

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un da eşlik ettiği ziyarette GÜNSEL Üretim Tesisleri'nin sürüş alanında test sürüşü yapan Rıdvan Duran'a, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından beraberindeki heyetle üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Duran, GÜNSEL'in seri üretim hazırlıkları ile ilgili de bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "GÜNSEL'le gurur duyduk. İnşallah, seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz. Aracın hızlanması, yavaşlaması, yol tutuşu ve sürüş konforunu çok başarılı buldum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise "Türkiye'mizin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Rıdvan Duran'ı üretim tesislerimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Nezaket dolu ziyaretleri için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. GÜNSEL'in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye'mizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize her zaman güç veriyor" diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı Duran, GÜNSEL’İ test etti
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