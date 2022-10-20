Bakan Yardımcısı Duran, GÜNSEL’İ test etti

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un da eşlik ettiği ziyarette GÜNSEL Üretim Tesisleri'nin sürüş alanında test sürüşü yapan Rıdvan Duran'a, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından beraberindeki heyetle üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Duran, GÜNSEL'in seri üretim hazırlıkları ile ilgili de bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "GÜNSEL'le gurur duyduk. İnşallah, seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz. Aracın hızlanması, yavaşlaması, yol tutuşu ve sürüş konforunu çok başarılı buldum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise "Türkiye'mizin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Rıdvan Duran'ı üretim tesislerimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Nezaket dolu ziyaretleri için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. GÜNSEL'in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye'mizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize her zaman güç veriyor" diye konuştu.