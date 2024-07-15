Bakan Yerlikaya 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi: Hainleri affetmeyeceğiz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş, Bülent Turan, Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

'MEYDANLARA KOŞAN KOCA YÜREKLER VARDI'

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda daha sonra şehitler için dua edildi. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, bundan 8 yıl önce, Türk devletinin bağımsızlığına ve milli iradeye kasteden bir ihanet örgütünün alçakça kalkışmasına şahit olduklarını belirterek, "Ancak o hainlerin karşısında elinde bayrağı, kucağında yavrusu, yanında evladıyla meydanlara koşan koca yürekler vardı. O koca yürekler ki çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalıştı. Uçakların kalkışını engellemek için tarlasındaki ekinini yaktı. 'Öleceksek bir kere öleceğiz' diyerek elinde al bayrağıyla şehadete koştu. Ve o gece göğsümüzü kabartan nice kahramanlık destanı yazıldı. Yeni doğmuş çocuğunu son kez koklayarak meydanlara koşan babaları, annesine son kez sarılıp sokaklara koşan vatan evlatlarını sabahlara kadar alnı secdeden kalkmayan ak saçlılarımızı nasıl unutabiliriz?" diye konuştu.

'KAHRAMANLARIMIZIN MÜCADELESİ MÜCADELEMİZDİR'

Milletine pusu kuran, kalbi, ruhu ve aklı satılmış FETÖ'cü alçakların şehit ettiği kahramanları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, "Tarih şahit olsun; yer ve gök şahit olsun. Sizlerin emaneti emanetimizdir. Kahramanlarımızın mücadelesi mücadelemizdir. Sonsuza dek de böyle olacaktır. Biz hainleri affetmeyeceğiz. Nankörlerden yüz çevireceğiz. Hangi delikte, hangi kılıkta olurlarsa olsunlar, onları yaptıklarına pişman edeceğiz. Bu da bizim şehit ana-babalarına, şehit evlatlarına, gazilerimize sözümüz olsun. Biliyoruz giden her can bizim canımızdır. Kundakta yavrusuna doyamayan nice yiğitler var. Gencecik evladının kokusuna doyamayan analar, babalar; sevdiğine kavuşamayan, sevdası yarım kalan nişanlılar var. Yarım kalan hayaller, dinmeyen hasretler, geçmeyen nice sızılar var. İşte o gidip de dönmeyen yiğitlerimize selam olsun. Anadan, yardan, serden geçen kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazileri unutmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, "Sizler, bu vatan için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Sizler, ciğer parelerinizi istiklalimiz uğruna feda eylediniz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödememiz mümkün değil. Devletimiz, milletimiz sizlere ebediyen minnettardır" dedi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilerin masalarını ziyaret ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.