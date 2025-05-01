Bakan Yerlikaya: 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatına izin verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs'ta 127 Açık Hava Toplantısına izin verildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 Açık Hava Toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir."