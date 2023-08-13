Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya açıkladı: Bingöl’de 36,4 milyar TL yasa dışı gelir engellendi!
Giriş Tarihi: 13.8.2023 14:03 Son Güncelleme: 13.8.2023 14:42

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bingöl’de 36,4 milyar TL yasa dışı gelir engellendi!

Bingöl’de bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2023 yılının en yüksek uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilirken, bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellenmiş oldu. Operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bingöl’de 36,4 milyar TL yasa dışı gelir engellendi!

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Şehit Jandarma Üsteğmen Uğur Tunaboylu narkoterör operasyonu düzenlendi. Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2023 yılının en yüksek uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bingöl'de 36,4 milyar TL yasa dışı gelir engellendi | Video

Buna göre; 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök keneviri ele geçirildi. Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bingöl'de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Jandarmayı tebrik ederken, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya açıkladı: Bingöl’de 36,4 milyar TL yasa dışı gelir engellendi!
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