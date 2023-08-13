Bakan Yerlikaya açıkladı: Bingöl'de 36,4 milyar TL yasa dışı gelir engellendi | Video

Buna göre; 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök keneviri ele geçirildi. Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bingöl'de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi" dedi.