Bakan Yerlikaya, Bakan Tunç ile Bartın’a gidiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde meydana gelen sel felaketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte sel felaketinden etkilenen Bartın'a doğru karayoluyla hareket halinde olduklarını belirterek, devletin tüm kurumlarıyla bölgede olduğunu kaydetti. Şimdiye kadar 23 vatandaşın helikopter, 73 vatandaşın ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldığı belirten Bakan Yerlikaya, can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 24 saatteki verilerine göre Bartın'da Merkez'de metrekare başına 134.8, Amasra'da 182.4, Arıt'ta 147.6, Kozcağız'da 129.2, Kurucaşile'de 119.2, Hasankadı'da 101.6, Ulus'ta ise 91.2 kilogram başına yağış düştüğü bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



İçişleri Bakanlığı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Sakarya, Kocaeli, Ordu, Samsun, Artvin, Sinop, Giresun, Düzce, Rize ve Trabzon'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan bilgilendirmede, aşırı yağışlar sonucunda Samsun'un Çarşamba ilçesinde selde kayıp olan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU ULAŞIMA KAPALI

Zonguldak Çaycuma ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında olay yerine çok sayıda personel ve ekipman gönderildiği, aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları, yıldırım düşmesi ve kaya düşmesi olaylarının meydana geldiği kaydedildi. AFAD ekiplerince alınan ihbarlara anında müdahale edildiğine dikkat çekilerek, şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, Zonguldak - İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

KASTAMONU'DA CAN KAYBI YOK

Kastamonu'da aşırı yağışlar nedeniyle bölgeye Kastamonu, Ankara, İzmir İl AFAD'dan personel ve ekipman gönderiminin sağlandığı, yağışların devam ettiği bölgede herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, Kuruçay deresinin taşması sonucu mahsur kalan 11 vatandaşın kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılırken, Bartın Çayının yüzde 100, Kirazlı Çeşme barajının ise yüzde 20 doluluk seviyesine ulaştığı belirtildi.

BARTIN'DA KÖY YOLLARI KAPALI

Bartın'da aşırı yağışlar nedeniyle an itibarıyla bazı köy yollarının kapalı olduğu, olay yerine çok sayıda personel ve ekipman gönderildiği, yağışların devam ettiği bölgede herhangi bir can kaybının yaşanmadığına dikkat çekildi.

Sakarya ili Arifiye, Geyve, Pamukova ve Erenler ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle ev su baskınları meydana geldiği, alınan ihbarlara müdahale edildiği, yağışların devam ettiği bölgede an itibarıyla herhangi bir can kaybı ya da yaralının bulunmadığı kaydedildi.

KOCAELİ'NDE 999 PERSENOL OLAYLARA MÜDAHALE EDİYOR

Kocaeli'de aşırı yağışlar sonucu ev su baskınları ve yol su baskınları meydana geldiği, yaşanan aşırı yağış sonucu bölgede toplam 999 personel ve 374 araç ile olaylara müdahale edildiği belirtilirken, yağışların devam ettiği bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralının bulunmadığı bilgisi verildi.

ORDU'DA YARALI 4 VATANDAŞ KURTARILDI

Ordu ili Fatsa, Altınordu ve Merkez ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle 573 ihbar alındığı, ihbarlara AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve belediye ekipleri tarafından müdahale edildiği, AFAD Başkanlığından bir Daire Başkanının Ordu'ya görevlendirildiği belirtildi. Ayrıca, bölgeye çeşitli illerden çok sayıda personel görevlendirilmesi yapıldığı, 10 adet bobcat, 10 adet vidanjör kombin ve kanal açıcının sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bölgede mahsur kalan bir vatandaşın kurtarıldığı, 4 vatandaşın ise yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı yolların kapandığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtilirken, yağışların devam ettiği bölgede an itibarıyla herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

SAMSUN'DA BİR VATANDAŞIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Samsun ili Canik ilçesi ve Çarşamba ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında sel sularına kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ARTVİN'DE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI YOK

Artvin'de ise aşırı yağışlar sonucu ev su baskınları meydana geldiği, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve belediye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği, olay bölgesine 5 personel, 2 dalgıç, 2 motopomp, 5 pompa 1 bot 1 araç görevlendirildiği kaydedildi. Yağışların devam ettiği bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralının bulunmadığı belirtildi.

MAHSUR KALAN 3 VATANDAŞ KURTARILDI

Sinop'ta beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı 14 personel ile 2 motopomp ve 2 araç görevlendirildiği kaydedildi. Giresun ili Pirazizilçesinde aşırı yağışlar sonucu ev, yol su baskınları, toprak kayması, kaya düşmesi ve mahsur kalma olaylarının meydana geldiği, alınan 5 ihbara belediye ekiplerince müdahale edildiği kaydedildi. Mahsur kalan 3 vatandaşın AFAD ekiplerince kurtarıldığı, dereye düşen araç içindeki bir vatandaşın kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçtiği belirtildi. Giresun il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı çok sayıda personel ve ekipman görevlendirildiği kaydedildi.

DÜZCE YIĞILCA İLÇESİNE METREKARE BAŞINA 136 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Düzce il genelinde dün sabahtan bu yana devam eden yoğun yağışlar sonrası Yığılca ilçesinde 138 kg/m, Çilimli ilçesine 105 kg/m, Akçakoca ilçesine 68 kg/m ve merkeze 85 kg/m yağış düştüğü, aşırı yağışlar sonucunda ev, arazi su baskını ve mahsur kalma olaylarının meydana geldiği belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Akçakoca ilçelerinde yağışların devam ettiği, Yığılca ilçesinde birkaç noktada heyelan meydana geldiği, alınan 90 ihbara AFAD ve belediye ekiplerince müdahale edildiği kaydedildi.

97 TARIM İŞÇİSİ TAHLİYE EDİLEREK KYK YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Merkezde 4 köy Yığılca ilçesinde 3 köy olmak üzere toplam 7 köye elektrik verilemediği, heyelan nedeniyle kapalı olan köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca, 97 tarım işçisinin tahliye edilerek merkez KYK yurdunda misafir edildiği bilgisi verildi.

Rize ve Trabzon'da ise aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı personel görevlendirmesi yapıldığı kaydedildi.