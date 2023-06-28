Bakan Yerlikaya bayramı depremzedelerle karşıladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen Bakan Yerlikaya eşi Hatice Nur Yerlikaya, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol ile birlikte 6 Şubat depreminden en çok etkilenen İslahiye'de hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret etti.

İslahiye Mezarlığındaki şehitliği de ziyaret eden Bakan Yerlikaya burada şehitler için dua etti. Yerlikaya, "Kurban Bayramımızın 1. günü Gaziantep İslahiye'deki şehitliğimizi ziyaret ettik. Kutsal vatan toprağımız, şanlı bayrağımız uğruna şehadete eren kahramanlarımızı, deprem şehitlerimizi dualarla andık. Makamları âli olsun" dedi.