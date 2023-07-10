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Giriş Tarihi: 10.7.2023 19:19 Son Güncelleme: 10.7.2023 19:22

Bakan Yerlikaya, Çaycuma’da incelemelerde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesi ile Saltukova beldelerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel alanlarını yerinde inceledi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Bakan Yerlikaya, Çaycuma’da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bartın ziyaretlerinin ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine geldi.

Bakan Yerlikaya'yı AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Karapınar Belediye Başkanı Nejdet Dernek, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, il genel meclisi üyeleri ile daire müdürleri karşıladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken, taşan dere yatağında da incelemelerde bulunarak DSİ yetkililerinden bölgede yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alırken, vatandaşların mağduriyetlerini ve ihtiyaçlarını gidermek üzere de incelemelerde bulundu.

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Bakan Yerlikaya, Çaycuma’da incelemelerde bulundu
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