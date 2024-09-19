Bakan Yerlikaya, Diyarbakır’da konuştu: Terör örgütü son çırpınışlarını yaşıyor

Programda konuşma yapan Bakan Yerlikaya, bölücü terör örgütü başta olmak üzere tüm ihanet girişimlerinin kökünü bu topraklardan kazıyıp attıklarını belirterek, "Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. 'Terörün belini kıracağız?' Kırdık mı? Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor. Öyle bir kararlılıktı ki bu, sadece sınırlarımızda değil, Irak'ta da Suriye'de de teröristlerin inlerine giriyor, başlarını eziyoruz. 23 yıldır Diyarbakır'ımıza yapılanlar, bu ülkeye, bu millete yapılan hizmetler bir lütuf değil, bir haktır. İmtiyazlı sınıflar AK Parti ile ortadan kalkmıştır. Çünkü AK Parti'nin siyaset anlayışının merkezinde milletine hizmet, milletine adanmışlık vardır" dedi.

AK Parti doğusundan batısına bu ülkenin temel insan hakları konusunda yaşadığı sorunları kendisine dert edindiğini belirten Yerlikaya, "Bugün gelinen noktada devrim niteliğinde adımlar atıldı. Dilinden, yaşam tarzından dolayı hiçbir vatandaşımızın dışlanmasına, ötekileştirilmesine müsaade edilmedi. 'Hak bir gönül verdi bana' diyen Yunus'un Türkçesi de 'Ay dilbere' ile aşk şiirinin şaheserini yazan Fekiye Teyran'ın Kürtçesi de bizimdir, bu milletindir" dedi.

Diyarbakır'da yürütülen operasyonlara değinen Bakan Yerlikaya, sadece bu yıl içinde Diyarbakır'da, tüm terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.