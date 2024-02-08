Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde ’Kalkan-11’ operasyonu 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen 'Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.
İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-11" Operasyonunda 1️⃣2️⃣3️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2024
Organizatörlerden;
📌5️⃣0️⃣'si tutuklandı,
📌2️⃣2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı… pic.twitter.com/phDaQuyKcm