Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde 'Kalkan-11' operasyonu 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Giriş Tarihi: 8.2.2024 09:10

Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde 'Kalkan-11' operasyonu 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen 'Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde ’Kalkan-11’ operasyonu 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen 'Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde 'Kalkan-11' operasyonu 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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