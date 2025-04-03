Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: Trafik kazalarında 47 vatandaş hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde (Çarşamba) meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybetti, 959 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 günde 47'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 743'e ulaştığını açıkladı.

BAYRAM SEVİNCİNE HÜZÜN KARIŞTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

5 GÜNDE 583 TRAFİK KAZASI

Bayram tatilinin 5. gününde (Çarşamba) meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybetti, 959 kişi yaralandı. Toplamda 583 kaza meydana geldi.

BAYRAM TATİLİNİN İLK 5 GÜNÜNDEKİ ACI BİLANÇO

Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) meydana gelen trafik kazalarında toplamda 47 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 743 kişi yaralandı.

DENETİMLER KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerince; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi yapıldı. 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için yapıldığını vurguladı. "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin" dedi.

BAŞSAĞLIĞI VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.