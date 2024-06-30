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Giriş Tarihi: 30.6.2024 08:20 Son Güncelleme: 30.6.2024 08:25

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 3 milyona yakın araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20-27 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiği belirterek, "Denetimler sonucu 433 bin 207 araca-sürücüye işlem yapıldı." dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 3 milyona yakın araç denetlendi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; son bir hafta içerisinde trafik ekiplerince 2 milyon 786 bin 451 araç denetlenirken 433 bin 207 araca ve sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" şeklinde açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik ekiplerince son bir hafta içerisinde 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189 sürücüye işlem yapıldı.

433 BİN SÜRÜCÜ VE ARACA İŞLEM YAPILDI

Trafik ekiplerinin denetiminde; hız ihlalinde bulunan 140 bin 947, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 433 bin 207 araca-sürücüye işlem yapıldı.

"TRAFİK KURALLARINA UYALIM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" şeklinde açıklamada bulundu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 3 milyona yakın araç denetlendi
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