Bakan Yerlikaya duyurdu: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in katili yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in katili yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in katilinin yakalandığını duyurdu

Bakan Yerlikaya duyurdu: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in katili yakalandı
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak;

Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in katili yakalandı
