Bakan Yerlikaya duyurdu: "Gülbaharlar" suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 4 ilde Gülbaharlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarını işledikleri belirlendi.
"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ KAFESE KOYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız" şeklinde açıklamada bulundu.
Şanlıurfa'da "GÜLBAHARLAR" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 26, 2024
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü… pic.twitter.com/MQqXEcg1tk