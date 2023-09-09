Bakan Yerlikaya: FETÖ hesabınızı ele geçirdiği diyenlerin yüzüne telefonu kapatın!

Vatandaşları, hesapları ve kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği yalanıyla dolandıran şebekelerle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Zonguldak ve Ağrı'da söz konusu suç şebekelerine yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 'Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi' diyerek ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 3 milyon TL dolandıran bir suç şebekesi tespit edildi. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Ağrı Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden arsa satışı yapanları tespit edip, kendini savcı gibi tanıtan ve 'FETÖ senin adına para çekmiş, para göndermen lazım' diyerek yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan operasyonlarla suç şebekesine üye 20 şüpheli 5 farklı ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalananların 9'u tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu dolandırıcılık yöntemi ile ilgili açıklama yaparak, operasyonlarda yer alan jandarma personelini, 'Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum' diyerek kutladı. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez. Böyle bir telefon geldiğinde telefonu yüzlerine kapatın. Siber suçlarla ve dolandırıcılarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.