Bakan Yerlikaya duyurdu! Raporlar bolu savcılığına teslim edildi

Yangının hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından iki Mülkiye Müfettişi görevlendirildi ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Müfettişler, Bolu Belediyesi ile ilgili raporlarını 28 Ocak'ta, İl Özel İdaresi ile ilgili raporlarını ise 31 Ocak'ta tamamlayarak Bolu Valiliği'ne teslim etti. Valilik, raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettiği gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecek" dedi. Türkiye'yi yasa boğan faciada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, yakınlarına başsağlığı mesajı verdi.