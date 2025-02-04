Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! Raporlar bolu savcılığına teslim edildi
Giriş Tarihi: 4.2.2025 18:37 Son Güncelleme: 4.2.2025 18:51

Bakan Yerlikaya duyurdu! Raporlar bolu savcılığına teslim edildi

Türkiye, Kartalkaya’da meydana gelen korkunç yangının acısını yaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ocak Salı günü çıkan yangında 78 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından, “Milletçe yüreğimiz yandı” diyerek yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, iki mülkiye müfettiş tarafından hazırlanan raporlar, Bolu Valiliği aracılığıyla Bolu Savcılığına teslim edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya duyurdu! Raporlar bolu savcılığına teslim edildi

Yangının hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından iki Mülkiye Müfettişi görevlendirildi ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Müfettişler, Bolu Belediyesi ile ilgili raporlarını 28 Ocak'ta, İl Özel İdaresi ile ilgili raporlarını ise 31 Ocak'ta tamamlayarak Bolu Valiliği'ne teslim etti. Valilik, raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettiği gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecek" dedi. Türkiye'yi yasa boğan faciada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, yakınlarına başsağlığı mesajı verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yerlikaya duyurdu! Raporlar bolu savcılığına teslim edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA