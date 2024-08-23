Bakan Yerlikaya, kayıp Narin’in ailesiyle görüştü

Bakan Yerlikaya, baba Arif Güran ile yaptığı görüşmede Narin'in bulunması amacıyla devletin gerekli tüm imkânları seferber ettiğinin altını çizdi. Yerlikaya, görüşme sırasında, ne kadar sürerse sürsün Narin buluna kadar arama ve kurtarma çalışmalarının gece-gündüz devam edeceğini de söyledi.

Vali Murat Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanlarında olmak ve taleplerini dinlemek için aileye ziyarette bulunduklarını söyledi. Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri de göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz. Birkaç günden beri bu faaliyetler devam ediyor. Dağ taş demeden bu çevrede aranmadık yer kalmadı. O çerçevede inşallah bu çalışmalar usanmadan devam edecek. İnşallah bu çabalarımız olumlu sonuçlanır ve buradan Türkiye'ye güzel bir haber veririz."