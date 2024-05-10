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Giriş Tarihi: 10.5.2024 19:36

Bakan Yerlikaya, teleferik kazasında görevli kurtarma ekibi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya'daki teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma ekibini kabul etti.

DHA
Bakan Yerlikaya, teleferik kazasında görevli kurtarma ekibi ile bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanımız Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya'da yaşanan teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı emrindeki kahramanlarımızla bir araya geldik. Mahsur kalan vatandaşlarımız 23 saat süren kurtarma operasyonuyla tahliye edilmişti.

4 sahil güvenlik helikopteri ve 37 personel ile gerçekleşen kurtarma operasyonunu gerçekleştiren kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı...

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Bakan Yerlikaya, teleferik kazasında görevli kurtarma ekibi ile bir araya geldi
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