Bakan Yerlikaya’dan şehit Yiğit Can Yiğit için taziye mesajı

Tunceli Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.
BAKAN YERLİKAYA TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şehit Yiğit Can Yiğit için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2024
Tunceli Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can YİĞİT, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.… pic.twitter.com/CnVlUINlAm