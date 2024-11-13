Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya’dan şehit Yiğit Can Yiğit için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 13.11.2024 16:08 Son Güncelleme: 13.11.2024 16:09

Bakan Yerlikaya’dan şehit Yiğit Can Yiğit için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan Tunceli Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit için taziye mesajı paylaştı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bakan Yerlikaya’dan şehit Yiğit Can Yiğit için taziye mesajı

Tunceli Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şehit Yiğit Can Yiğit için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya’dan şehit Yiğit Can Yiğit için taziye mesajı
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