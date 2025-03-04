Bakan Yerlikaya’dan Tunahan’a sürpriz ziyaret: Köpek saldırısının ardından umut dolu buluşma

Keçiören'in Kafkas Mahallesi'nde 7 Aralık 2023 günü yaşanan korkunç olayda, okul yolunda köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan, aylarca hastanede yaşam mücadelesi verdi. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören küçük çocuk, iki kez beyin ameliyatı geçirdi. O süreçte aileye destek olan ve hastanede de Tunahan'ı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, tedavi sürecini yakından takip etti.

Tedavisi tamamlandıktan sonra evine dönen Tunahan, bu kez kapısını çalan sürpriz misafiri görünce sevinçten yerinde duramadı. Bakan Yerlikaya'yı görünce ona sarılan Tunahan, mutluluğunu gizleyemedi. Bakan Yerlikaya da minik Tunahan'ı sevgiyle kucaklayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

AİLE İLE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Bakan Yerlikaya, aileyle birlikte iftar yaparak Tunahan'ın babası Halil Yılmaz ve annesi Ergül Yılmaz ile sohbet etti. Zorlu süreçte yaşadıkları sıkıntıları anlatan baba Yılmaz, verilen destek için teşekkür ederken zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Ailenin diğer fertleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde de iftar sofrasında bir araya geldi. Ailenin en küçüğü, 6 aylık Ali Eymen ise gecenin neşesi oldu. İlginç bir detay ise, Bakan Yerlikaya'nın Tunahan'ın ailesinin her zaman yanında durması ve ona gösterdiği destek nedeniyle, ailenin 6 ay önce doğan çocuklarına Bakan Yerlikaya'nın adını koymuş olmalarıydı.

"DUALARIMIZ TUNAHAN İÇİN"

Bakan Yerlikaya, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada Tunahan'ın geçirdiği zor günleri hatırlatarak şunları söyledi: "11 yaşındaki Tunahan yavrumuz, 14 ay önce Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Bu elim olayın ardından aylarca hastanede kalan Tunahan, iki kez beyin ameliyatı oldu. Tedavisi hala devam ediyor. Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde, babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi. Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel. Rabbim bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Mutlulukları daim olsun."

Tunahan'ın hayata tutunma mücadelesine destek olan Bakan Yerlikaya'nın bu ziyareti, aileye moral ve umut oldu.