Bakan Yumaklı, Türkiye’nin ilk hayvan hastanesinin açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yumaklı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve vali yardımcıları tarafından Valilik binası girişinde karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yumaklı ardından Valilik makamına geçti. Vali Yiğitbaşı, Bakan Yumaklı'ya ilimizin tarım ve hayvancılık konusunda mevcut durumunu, üretimdeki potansiyelini ve şehrin öncelikli taleplerini iletti. Nazik karşılaması ve misafirperverliği nedeniyle Vali Yiğitbaşı'na teşekkür eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Bakan Yumaklı daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Kocatepe Hayvan Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi konuşan Bakan Yumaklı, Hayvan sağlığı ile ilgili bir tesisi açmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek, "Bakanlık olarak politikamızın sağlıklı insan için, sağlıklı gıda, sağlıklı gıda içinde, sağlıklı hayvansal üretim olurunun altını çizmek istiyorum. Çalışmalarımıza bu usulde devam ediyoruz " dedi.

BAZI SÜREÇLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ

Bakan Yumaklı, "Herkesin artık herhangi bir tereddüde mal vermeyecek şekilde, tarımsal üretimin stratejik bir sektör olduğunu ve stratejik öneme sahip bu sektörün çok farklı dış etkenlerle etkilendiğini herkesin özellikle son dönemde salgınlar, savaşlar, doğal afetler, iklim değişikliği ve nüfus artışıyla beraber bu konunun önem verilmesinin arttığı da mutabık. Biz bu risk faktörlerini yeni normal olarak niteliyoruz. Bu minimalde bir yandan daha çok gıda üretmemiz gerekirken, diğer yandan da üretimi baskılayan gelir maliyetlerini yükselten bazı süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Sektör paydaşlarının azmi ile hep birlikte tarımsal üretimi daha ileriye taşıyacaklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "En önemlisi Tarımsal AR-GE'ye yaptığımız yatırımlar. Gururla ifade etmek istiyorum ki, tarımsal araştırma geliştirme genel müdürlüğü, 35 ilimizde maliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkemizin en büyük dünyanın da önde gelen ilk on AR-GE kuruluşundan birisidir. 49 araştırma enstitülerimizde 2 bin 400 araştırmacı, 6 bin 500 çalışanımız, 300 laboratuvarımız, 130 yıllık AR-GE kültürümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR ESER

Ayrıca AR-GE destek programı ile ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri özel sektör ve üniversitelerle birlikte paylaştıklarını söyleyen Yumaklı, "Sonuna kadar onlara destek veriyoruz. Veteriner hekimlerimiz ülke hayvancılığının gelişmesi için kamu ve özel sektörde çok önemli rol oynuyorlar. İnşallah veteriner fakültesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan bu hayvan hastanesinde genç kardeşlerim için, genç veteriner hekim adaylarımız için iyi bir uygulama merkezi olur. Bu modern hastanenin bölge için önemli bir eser olduğunun altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ

Kocatepe Hayvan Hastanesi açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar tarım ve hayvancılığın lider öncü şehirlerinden bir tanesi. Şehrimizin dört bir yanında çok sayıda vatandaşımız bildiğiniz gibi hayvancılıkla uğraşıyor. Hemşerilerimiz ile birlikte şehrimize hayvancılığın daha nitelikli hale gelmesi, hayvancılıkta teknoloji kullanımının arttırılması, bilinçli ve çağdaş bir şekilde hayvancılık metotlarını kullanılarak üretimin ve verimin artması için yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi.

AFYONKARAHİSAR'DA İLKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Afyonkarahisar'da ilkleri ve öncülükleri gerçekleştirecek olacaklarını söyleyen Vali Yiğitbaşı, "Hayvan hastanemiz nitelikleri bağlamında Türkiye'de bir ilk. Afyon'da bu ilkleri inşallah bizler sayın bakanlarımızın destekleri ile üniversitelerimizin de lokomotif olması şeklinde bizlerin hem vekillerimizin hem şehrimizin yöneticilerinin de katkıları ile devam ettirmeyi her zaman için daha da giderek arttırmayı da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇOK DETAYLI HASTANE

Vali Yiğitbaşı, "Hayvan hastanesinin kapsamlı bir tedavi cerrahi bir müdahale ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmasının yanında aynı zamanda önleyici bir sağlık bakımını ve eğitim programlarını da vatandaşlarımıza anlatmış sağlamış olacak hayvanların da sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanacak. 6 adet kedi, köpek ve egzotik türler için operasyon salonu bulunuyor. Bir adet tek tırnaklı hayvanlar için operasyon salonu, bir adet çiftlik hayvanları için operasyon merkezi, her biride teknik cihazlarla donatılmış muayene salonları mevcut. Gerçekten çok kıymetli ve çok detaylı düşünülmüş bir hayvan hastanesi" dedi.

ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Kocatepe Hayvan Hastanesi açılışında konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Bugün mutlu bir gündeyiz. Bütün yöneticilerimizle el ele verdiğimiz güzel bir mekanın, güzel bir yatırımın açılışındayız. Afyonkarahisar Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden bir tanesi. Bu merkezlerde tarıma ve hayvancılığa dair, yapmış olduğumuz her yatırım bizim için büyük bir mutluluk ve güvenç kaynağı, inanç kaynağı. Hemşerilerimize, vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmetten dolayı her gittiğimiz yerde de teşekkür alıyoruz. Projelendirilmesinden yer seçimine, temel atmasından aradaki süreçlere kadar hepsini beraber yürüttük. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. İnşallah ilimizde ki, hayvan yetiştiricilerine önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

PROTOKOL TAM KADRO KATILDI

Kocatepe Hayvan Hastanesi açılış törenine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcıları Ahmet Bağcı ve Ebubekir Gizligider, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, veteriner hekimler ve öğrenciler katıldı.