Bakan Yusuf Tekin’den Çorum’da eğitim değerlendirmesi

İş insanı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından, 2023 yılında kanser hastalığı nedeniyle 19 yaşında hayatını kaybeden kızları Selin Şahin'in adını yaşatmak amacıyla yaptırılan Selin Şahin Ortaokulu'nun açılışı dolayısıyla kentte bulunduğunu belirten Bakan Tekin, Çorum'da yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

"EĞİTİMDE FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENDİ"

Son 20 yılda Türkiye'de eğitimin fiziki ve teknolojik altyapısının önemli ölçüde geliştiğine dikkat çeken Tekin, "Taraflı tarafsız herkes, yapılan yatırımları takdir ediyor. Uluslararası raporlarda da bu yatırımlar övgüyle anılıyor." dedi.

Tekin, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından bu yana derslik ve öğretmen sayılarında kayda değer artışlar yaşandığını vurguladı.

"DERSLİK VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINDA BÜYÜK İYİLEŞME VAR"

Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısının kademelere göre değişmekle birlikte 20'li rakamlarda olduğunu belirten Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da uluslararası standartların üzerinde olduğunu söyledi. Tekin; "Halihazırda çalışan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i son 20 yılda atanmış arkadaşlarımız. Bunların hepsi güzel şeyler." diye konuştu.

"OKULLARIN TAMAMINDA İNTERNET ERİŞİMİ VAR"

Okulların tamamının internet erişimine sahip olduğunu ve derslerin büyük bölümünün etkileşimli tahtalarla işlendiğini söyleyen Tekin, "Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan eğitim portallarına sahibiz. Tüm bu imkanları bize sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇORUM, TÜRKİYE ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Çorum'daki eğitim-öğretim ortamına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Tekin, "Temel eğitim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 17 ortaöğretimde de bu rakam 17'ye yakın. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokulda 16, ortaokulda 11, ortaöğretimde ise 10, bu rakamlar hem Türkiye ortalamasının, hem de uluslararası göstergelerin üzerinde." dedi. Bakan Tekin, toplantıda Çorum'un proje bazlı ihtiyaçları ve inşaat yatırımlarıyla ilgili değerlendirmeler yaparak kararlar aldıklarını da sözlerine ekledi.