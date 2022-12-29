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Giriş Tarihi: 29.12.2022 18:19

Bakanı Karaismailoğlu Kumluca'daki çalışmaları inceledi: Kısa zamanda hayatı normale çeviriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaklaşık 15 gün önce şiddetli yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesindeki çalışmaları inceledi.

AA
Bakanı Karaismailoğlu Kumluca’daki çalışmaları inceledi: Kısa zamanda hayatı normale çeviriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kumluca'da esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve bölgede yapılan çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere, ilçede yaklaşık 15 gün önce bir afetin yaşandığını ve afetin izlerinin kaldırılması noktasında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman her yerde yaşanan afetlere karşı vatandaşıyla birlik olup, zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yılda gelmiş olduğu düzeyi gösteren çok önemli bir gelişme bunlar aslında. Bu tür afetlere karşı göstermiş olduğumuz tavır ve müdahalelerle kısa zamanda hayatı normale çeviriyoruz. Tabi biz bu afetleri ülkemizin başka bölgelerinde de yaşadık. Yine oralarda da çok kısa zamanda bu müdahaleleri yaparak vatandaşımızı normal hayatına döndürdük. Bugün de burada üzerinden 15 gün geçmesine rağmen adeta hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarımız, esnafımız normal düzenini oturtmaya çalışıyor. Bu afetten gelmiş olan molozlar, çamurlar ortadan kaldırılmış."

Bu tür afetlerin yaşanmaması için de gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirten Karaismailoğlu, o nedenle bölgelerde yapılacak yeni çalışmalarda bunları dikkate aldıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak da afetin ilk saatlerinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, diğer bölgelerden de ekiplerin gelerek çalışmalara katıldığını söyledi. Bugün de ilçede yapılan ve yapılması gereken çalışmaları istişare ettiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Moraller düzelmeye başlamış, vatandaşımız da dükkanlarını temizlemişler, yeni hayata tekrar başlayacaklar." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması dileğinde bulundu.

Ziyaret sırasında Toptaş Halspor Kulübü Başkanı Nasuh Yaşar, Karaismailoğlu'na atkı hediye etti.

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Bakanı Karaismailoğlu Kumluca'daki çalışmaları inceledi: Kısa zamanda hayatı normale çeviriyoruz
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