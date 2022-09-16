Haberler Yaşam Haberleri Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar'da tohum eleme tesisini ziyaret etti
Giriş Tarihi: 16.9.2022 21:57

Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar'da tohum eleme tesisini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Şereflikoçhisar Ziraat Odası Tohum Eleme Tesisi'ne ziyarette bulundu.

AA
Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar’da tohum eleme tesisini ziyaret etti

Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar ilçesinde AR-GE'si ve deneme üretimleri tamamen yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun hasat etkinliğinin ardından Şereflikoçhisar Ziraat Odası Tohum Eleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Varank, Ankara Kalkınma Ajansının söz konusu tesise destek verdiğini belirterek, "Buraya çiftçiler tarladan tohumlarını getiriyor, elemelerini yaptırıyor böylece eline tam ekilebilir tohumu alıyor." diye konuştu.

İşlemin verimi artırdığını ve çiftçilerin işini kolaylaştırdığını vurgulayan Varank, tesiste maliyetlerin de uygun olduğunu dile getirdi.

Varank, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile butona basarak tahıl eleme işlemi gerçekleştirdi. Tesiste incelemelerde bulunan iki bakan, çiftçilerle sohbet etti.

Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar OSB alanında da incelemeler yaptı, ardından AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı ile Evren Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu zirvedeydi! Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ arsa satışı projesi başlıyor! 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri nedir? 100 bin arsa projesi ne zaman başlıyor?
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022 | TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları AÇIKLANDI: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ve ev fiyatları
Son dakika | Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
TOKİ evleri Konya'da nereye yapılacak, hangi ilçelere? TOKİ Konya'da nerede yapılacak, kaç adet?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar'da tohum eleme tesisini ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA