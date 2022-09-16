Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar’da tohum eleme tesisini ziyaret etti

Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar ilçesinde AR-GE'si ve deneme üretimleri tamamen yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun hasat etkinliğinin ardından Şereflikoçhisar Ziraat Odası Tohum Eleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Varank, Ankara Kalkınma Ajansının söz konusu tesise destek verdiğini belirterek, "Buraya çiftçiler tarladan tohumlarını getiriyor, elemelerini yaptırıyor böylece eline tam ekilebilir tohumu alıyor." diye konuştu.

İşlemin verimi artırdığını ve çiftçilerin işini kolaylaştırdığını vurgulayan Varank, tesiste maliyetlerin de uygun olduğunu dile getirdi.

Varank, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile butona basarak tahıl eleme işlemi gerçekleştirdi. Tesiste incelemelerde bulunan iki bakan, çiftçilerle sohbet etti.

Bakanlar Varank ile Kirişci, Şereflikoçhisar OSB alanında da incelemeler yaptı, ardından AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı ile Evren Belediyesi'ne ziyarette bulundu.