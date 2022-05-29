Bakanlık açıkladı: İstanbul’da toplu ulaşım bugün ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaray, İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi. Fetih şöleni için toplu ulaşım seferlerinde de düzenlemeler yapıldı. Alana giden hatlarda seferler sıklaştırıldı. İstanbul'un fethinin kutlanacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikileceği programa gitmek isteyen İstanbulluların, etkinlik alanına en kolay ve hızlı erişebilmesi de 'Ulaşım Rehberi' yayınlandı.